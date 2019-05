Pedro García Aguado estalla contra Jorge Javier Vázquez por lo que dijo en 'Supervivientes': "Es muy miserable"

Jorge Javier Vázquez, presentador de Supervivientes, reality show de Telecinco en el que este año participa Isabel Pantoja, recibió este jueves durísimas críticas en las redes sociales por el comentario que hizo a otra de las concursantes: Dakota.

Esta joven participó hace unos años en el programa Hermano Mayor, presentado por Pedro García Aguado en Cuatro, en el que se pudo ver los problemas de conducta de la chica, especialmente con sus padres.

Dakota criticó que a Pantoja le permitieran hablar con el exterior y que al resto de concursantes no, a lo que el presentador respondió así: “Ibas a hablar con tu padre, pero por lista te has quedado con las ganas”.

Jorge Javier Vázquez acusó a la superviviente de “montar numeritos” y ella contestó que no lo veía “bien”.

“A lo que te tienes que dedicar es a sobrevivir, a pescar y hacer el concurso y el resto ya lo gestionará el programa”, prosiguió el presentador, quien cogió carrerilla con la concursante, a la que le soltó estas dos frases: “Llevo 20 años haciendo televisión y ¿me va a contar a mi una niña lo que tengo que hacer?Con los pollos que les montabas a tus padres en Hermano Mayor y ahora quieres hablar con ellos”.

Algo que no gustó nada a Dakota, quien se defendió: ”¿Perdona? No te pases, eh. No te pases, que eso ya pasó y todo el mundo tiene derecho a cambiar”.

Un comentario que también ha dolido a Pedro García Aguado, quien ha contestado desde su cuenta de Twitter: “Me acabo de enterar de lo que dijo Jorge Javier Vázquez a Dakota. Yo estoy con ella y es muy miserable usar Hermano Mayor para menospreciar su deseo de ver a sus padres. Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad y a cambiar. Dakota dixit”.