Pedro, Pablo y Albert: tres hombres y un destino

Cinco años más tarde se ha cumplido un ciclo espídico de la política. Y Sánchez , ganador del pasado 28-A, recibe este martes en el Palacio de La Moncloa a Rivera e Iglesias, dos personas con las que su vida se ha cruzado constantemente, sin las que no se entendería su figura política y con las que ha vivido una relación totalmente diferente: del odio al amor y del amor al odio. Con un plus: de ellos depende la futura investidura.

Sánchez y Rivera se vieron por primera vez en un hotel y la conversación fue “fluida y buena”. “Un hombre muy pragmático”, escribía el presidente sobre el barcelonés, con el que habló primero, antes de negociar, de que estaba buscando piso en Madrid y que vivía entonces en el mismo edificio que Alberto Garzón (“casualidades de la política”). Con Iglesias, en cambio, antes de meterse en harina, charló sobre perros. Los dos son grandes amantes de los animales (Sánchez tiene a la perrita Turka y dos tortugas).

En aquellos días de principios de 2016 el socialista se dio cuenta de que Podemos no anhelaba el pacto y que buscaba segundas elecciones (pensando en unirse a IU y hacer el sorpasso a los socialistas). ”Estos de Podemos no quieren pactar”, le comentaba Rodolfo Ares tras las reuniones a Sánchez.

Con estas vibraciones, empezó a fraguarse de manera paralela el pacto de El abrazo, con Rivera. Largas noches en las que los equipos negociadores intentaban sacar adelante un Gobierno PSOE-Cs entre pizzas y con un Rivera consultando casi todo con Luis Garicano vía Skype. Sánchez y el barcelonés se quedaron a las puertas de llegar a La Moncloa. El culpable: Iglesias no facilitó con sus votos la operación.

Del amor al odio

De ese amor Rivera-Sánchez a la actual situación. Una relación tensa, que ha tenido varios puntos de fricción que los han alejado a polos opuestos. Para el presidente, el líder de Cs no es una persona fiable. Lo resumía así en sus memorias al hablar de los momentos de la moción de censura: “Le envío un mensaje a Rivera para pedirle que hablemos de la moción. Él me responde que mejor que lo hablen José Manuel Villegas y José Luis Ábalos”. “Ese mismo día, empieza a contar a la prensa que yo no lo he llamado porque quiero pactar con los independentistas y romper España. Intoxicación pura y dura. El tipo de comportamiento que convierte a las personas en no fiables”, revelaba.

Ya como presidente hay otro momento que supuso un terremoto entre Sánchez y Rivera: cuando el ‘naranja’ hizo saltar por los aires el escándalo de la tesis. Una traición casi personal para el presidente, según algunos allegados a Sánchez. Días de tensión, de programas antiplagio, de poner en cuestión a un jefe de un Ejecutivo que tenía como principal argumento la de un Gobierno honesto y que había visto ya caer a algunos ministros como Màxim Huerta y Carmen Montón. Y cada día peor: hasta el punto de que Rivera le ha puesto un supuesto cordón sanitario a Sánchez.