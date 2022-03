Pedro Piqueras habla así de Casado y Feijóo le contradice: "No es exacto"

“Hemos conocido un periodo con Casado que decía no absolutamente a todo, pero ¿Se abre ahora la posibilidad de apoyos puntuales o por ejemplo una renovación del Consejo General del Poder Judicial?”, ha querido saber el presentador.

Feijóo de inmediato ha matizado las palabras de Piqueras: “Si usted mira el diario de sesiones comprobará que no es exacto que el presidente Casado le hubiera dicho que no a todo al PSOE. El PSOE ha dicho que no siempre al PP desde hace ya mucho tiempo”.