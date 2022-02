Pedro Piqueras habla de uno de los momentos más comentados de 'Informativos Telecinco'

Mara Torres, presentadora de El Faro, elogió en su entrevista a Piqueras, del que comentó que “te recordaremos por muchas cosas, por ser un referente en el periodismo, en los informativos, porque nos has contado todo, lo bueno, lo malo, lo regular. La política, la sociedad, la cultura, la sanidad... nos has contado todo”.

Tras ello, Torres también señaló que le recordarían, en tono de humor, “por este momento que para mí es glorioso ”, momento en el que le puso el audio de esa transición que hizo Telecinco para pasar de Sálvame a Informativos Telecinco, un sonido que en un primer momento no llegó a reconocer Pedro Piqueras pero que en cuanto lo recordó no pudo hacer otra cosa que reírse.

“No me molestó en absoluto pese a lo que se dijera”, reconoció el presentador del informativo. “Raquel es una persona muy tierna. La conozco de Las Rozas, tiene la peluquería en Las Rozas y más de una vez he pasado a saludarla y sé que ella lo vivió como una ocasión para dar paso a esta persona que aprecio”, añadió, mientras Mara Torres le apostilló entre risas que daba paso “al gran Pedro Piqueras”.

El presentador siguió contando que “en ese momento vi que se ponía brazos en jarra y miraba a ver dónde estaba su cámara y se lanzaba a decir aquello” y aunque reconoció, eso sí, que “las cosas no creo que deben ser así” desveló que llamó a Raquel Mosquera al día siguiente. “En el caso de Raquel que hubo tantos comentarios y crudeza hacia ella, al día siguiente la llamé a la peluquería y le dije que no se molestara por estas cosas, que me había encantado”, contó Piqueras.