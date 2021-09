Es uno de los clásicos de la televisión: las caras de seriedad e incluso incomodidad de Pedro Piqueras cuando desde Sálvame le dan paso para que comience Informativos Telecinco han arrasado en múltiples ocasiones en Twitter.

Ahora, el periodista se ha sincerado y ha explicado qué piensa cuando le dan el relevo desde ese programa de las formas más variopintas y estrafalarias. Y es lo que muchos suponían: no se siente cómodo en esas transiciones.

“Es complicado porque a veces no sabes qué cara poner. Normalmente lo que hago es quedarme con la cara que tengo en ese momento, quedarme quieto, que no se me note nada”, ha explicado en una entrevista el programa de Cuatro Los Teloneros.

Tras ver algunas de esas transiciones, Piqueras ha subrayado: ”¿Qué cara pones ante eso?”