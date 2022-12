Pedro Ruiz se pronuncia sobre la polémica de Pablo Motos tras decir que nunca irá al programa

“Como sabéis, en este programa hemos criticado, muy duramente, la ley del solo sí es sí y el Ministerio de Igualdad se ha gastado más de un millón de euros, de dinero público, en hacer una campaña de televisión para llamarme machista”, dijo el presentador. Algo que no es cierto puesto que, como se ha sabido después, el millón de euros corresponde a un plan anual y no a un anuncio concreto.

“La campaña contra Pablo Motos es desmedida, artificial, interesada... No me importa no haber acudido nunca al programa. Las cosas no se defienden por interés sino por justicia. Es el caso”, ha afirmado en Twitter el periodista y comunicador.