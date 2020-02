Pedro Sánchez: "Ábalos hizo su deber para evitar una crisis diplomática"

Previamente el tema de Venezuela también había subido la temperatura en el rifirrafe entre el socialista y el presidente del PP, Pablo Casado.

“Usted, por mucho que se mire al espejo, no es Kennedy, pero a tiempo está de no seguir los pasos de Maduro; cumpla la ley y hágala cumplir, que no es mucho en democracia”, le ha llegado a espetar el líder del PP al titular del Ejecutivo en este primer cara a cara.

Sánchez ha replicado criticando el estilo de oposición de Casado, a quien ha recriminado el “balance lamentable” sobre el conflicto catalán tras siete años de Gobierno del PP, que ha calificado de “fracaso colectivo” liderado por una administración popular.

Además, ha instado a Casado a que deje “la confrontación y la crispación” y se sume al diálogo y el acuerdo para resolver la crisis catalana y haga una oposición ”útil a España y los españoles” no solo en esta cuestión.

La mano tendida de Sánchez ha sido en su turno final, por lo que ha quedado sin respuesta de Casado, quien ha arreciado sus críticas al presidente en su primera intervención, tanto por “mentir reiteradamente” sobre el encuentro de Ábalos y Rodríguez en Barajas, como por rendir “pleitesía y reverencias” a los independentistas.

Para Casado, Sánchez hace depender “la gravedad de un golpe de Estado de lo que necesite de los golpistas” para seguir en la Moncloa.

Marlaska asegura que se cumplió la ley

“La vicepresidenta venezolana no entró en el espacio Schengen, estudien un poco más y respeten a la policía”, ha replicado por su parte el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que el PP también le ha criticado su actuación respecto a esta polémica.

Grande-Marlaska ha asegurado que en todo momento el Ejecutivo cumplió la ley y ha reiterado hasta en dos ocasiones que en ningún momento la vicepresidenta venezolana llegó a estar en territorio Schengen. Todo ello después de que la diputada popular Ana Belén Vázquez le llamara “utillero” y asegurara que Rodríguez llegó incluso a pasearse en el ‘Duty Free’.

Ábalos se defiende: “Modestamente lo conseguí”

“Modestamente lo conseguí. Logré que se cumplieran las restricciones para que esta señora no entrara en el espacio Schengen y no añadir más problemas con un Gobierno”, ha argumentado Ábalos, el gran protagonista del la sesión, quien ha acusado al PP de “querer enemistarnos con EEUU, con la UE y agravar el objetivo de la paz en Venezuela”.