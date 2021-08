Pedro Sánchez: "España no va a dejar solo al pueblo afgano"

Una misión que concluirá con la llegada este viernes de un vuelo con miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía, diplomáticos, colaboradores afganos y colaboradores de la UE, y el domingo con el aterrizaje de tres aviones militares en Zaragoza con personal de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, Sánchez ha querido dejar claro que esta misión no será “la última”. “España no va a dejar solo al pueblo afgano. Seguimos comprometidos con la defensa de los derechos humanos, buscando vías para seguir evacuando al mayor número de personas. Hemos cumplido una primera misión, pero no es la última, queda mucha tarea por hacer en los próximos meses y años”, ha afirmado el presidente del Gobierno.

Para ello, Sánchez ha hecho un llamamiento a la UE para actuar conjuntamente. “Debemos ocuparnos de los refugiados y, singularmente, de las refugiadas, y debemos hacerlo unidos”, ha agregado.