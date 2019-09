Pedro Sánchez: "Cada vez hay más ofertas, pero sólo una garantiza un gobierno progresista"

Y ha apelado a mirar el 10N “como lo que es”, una “oportunidad” para explicar a los españoles cómo puede avanzar España para tener un gobierno “progresista y cohesionado”.



“Hablamos de un proyecto para cuatro años, no para una investidura”, ha dicho el secretario general, al tiempo que ha reclamado que “no se pierda un minuto en reproches”.



“A los que busquen bronca o mal rollo se la dejamos todo y a los que busquen confrontación o destrucción, se la regalamos”, ha aseverado.



Sánchez ha ofrecido un proyecto político “en positivo, con los pies en el suelo” para liderar una alternativa a la parálisis y ofrecer “certidumbre y estabilidad”.



Y, en su opinión, el 10N es una disyuntiva entre “retroceso y avance”.



“Nosotros no debemos virar hacia ningún lado porque somos lo que somos: la izquierda responsable y transformadora, capaz de tender la mano”, ha señalado y aunque, ha admitido, somos la izquierda que “sueña, no prometemos nada imposible”.



El secretario general de los socialistas ha apelado a seguir impulsando el giro social, algo que, en su opinión, “sólo el PSOE puede hacerlo, desde una izquierda cabal, de gobierno”.