Sánchez propone un cambio en la Constitución para no bloquear investiduras

Los ayuntamientos, inspiración

En opinión del jefe del Ejecutivo en funciones ha puesto el ejemplo de los ayuntamientos, que se constituyeron el pasado 15 de junio. Ha recordado que en estos, cuando se convoca el pleno sale un gobierno porque no hay mayoría absoluta, gobierna la lista más votada.

Para Sánchez, no tiene sentido que no suceda lo mismo en el caso de la investidura del presidente del Gobierno. No obstante, ha explicado que no está diciendo que tenga que ser esa la fórmula para la gobernabilidad en España, pero considera “evidente” que es necesario contar con un mecanismo que permita la investidura y que “impida coaliciones negativas que puedan abocar a la repetición sistemática electoral”.

Este, ha recalcado, es el planteamiento de reforma estructural que va a hacer a la Cámara en el discurso de investidura y sobre todo dirigido a las principales fuerzas políticas.

Sánchez ha señalado que si logra formar gobierno este será el primer acuerdo de país que pondrá encima de la mesa, la reforma del artículo 99 de la Constitución para que “esta sea la última vez que ocurra en todo proceso de investidura futura”.

A esta reforma de la Carta Magna, ha añadido otras que ya había anunciado como la del artículo 49, para definir de manera “más adecuada a las personas con diferentes capacidades” y también la supresión de los aforamientos para los políticos en el ejercicio de la acción pública.