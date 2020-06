Sánchez pide otra vez unidad: "España debe entenderse con España"

El jefe del Ejecutivo lamenta que la ciudadanía tiene la sensación de que “esto no ocurre en la política”. “No tiene sentido que en todos los ámbitos de la vida seamos capaces de convivir menos en el ámbito de la política”, ha criticado Sánchez.

El presidente del Gobierno ha recordado que la Congreso de los Diputados tiene forma de hemiciclo porque está destinado al diálogo. “Para hablar con contundencia, e incluso con dureza, pero también para dialogar. No es un ruedo donde solamente se deba pelear, no es un campo para el insulto, la provocación o la mera provocación. No se trata de renunciar a nuestras propias ideas o que a nadie se le pida defender ideas que van contra sus propias convicciones. Lo único a lo que debemos renunciar es al insulto, a la falta de respeto, acoso, amenaza, provocación”, ha agregado.

Unidad para Europa

Esta petición de unidad de Sánchez no es baladí. El presidente busca que los partidos con representación en Europa apoyen los planes económicos de España.

El jefe del Ejecutivo cree que “contamos con una ventaja”, que es la nueva “respuesta europea” frente a la crisis, que ha aprendido las lecciones del 2008. Entonces, dice Sánchez, “ya comprobamos que el egoísmo, la división entre países y también dentro de los países, ahondó en las consecuencias de la crisis y las prolongó”.

El presidente ha recordado que “hubo quienes vieron en la pobreza y el paro un castigo merecido por los pueblos del sur de Europa”, pero ha afirmado que “no fue ninguna penitencia” la que permitió la recuperación, sino “el cambio en la política monetaria” de la Unión Europea.