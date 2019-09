Pedro Sánchez: "El país se ve abocado a una repetición electoral"

“Ha sido imposible cumplir con el mandato de los españoles. Lo he intentado por todos los medios”. Resignado y serio, Pedro Sánchez ha comparecido ante los medios de comunicación tras su encuentro con el rey, para analizar la decisión de Felipe VI de no designar candidato para la investidura.

Lo ha hecho en una intervención en la que ha llegado a pedir el voto “aún más claro” para el 10 de noviembre, fecha de los más que previsibles comicios, descartando cualquier opción de investidura de última hora.

“Acaba de finalizar la ronda de consultas del rey. El resultado es claro: no hay una mayoría en el Congreso que garantice la formación de Gobierno, por lo que el panorama es claro. El país se ve abocado a una repetición electoral”, ha sentenciado.

Por ello, asegura, ha querido evitar “falsas expectativas” con una investidura nuevamente fallida: “No soy candidato, porque se es cuando se tienen los apoyos. Ahora no hay garantías suficientes para poner en marcha una investidura que no sea nuevamente fallida. Es importante que no se generen falsas expectativas”.