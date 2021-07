Pedro Sánchez, sobre la revolución en el Gobierno: "No son ceses, son cambios necesarios"

“Necesitábamos cargar las pilas, rejuvenecer el Gobierno, para afrontar esta nueva etapa”. Pedro Sánchez se ha apoyado en los ‘nuevos tiempos’ para justificar su particular revolución en el Gobierno, con hasta siete nuevas caras en el Consejo de Ministros. “No son ceses, sino cambios necesarios”, ha apuntado en Informativos Telecinco en su primera entrevista tras la jugada hecha oficial el sábado.

Sánchez ha defendido que “afrontamos una etapa nueva, que exige de equipos distintos. Quería que fuesen gente vinculada con la política local, personas más jóvenes pero con experiencia y una aportación feminista para el Gobierno”, sin querer entrar en nombres concretos.

No lo ha hecho, apenas, a pesar de la insistencia de Pedro Piqueras. El presidente ha negado cualquier mala palabra hacia los exministros y ha pedido no personalizar casos —“hay otros ministros de los que no se hace referencia y que también han abandonado sus tareas y no quiero obviar”—, mostrando cierta distancia en ese punto.