Sánchez, sobre la sentencia de los ERE: "Pagan justos por pecadores"

“Respetamos las decisiones judiciales. No conocemos el contenido y hasta septiembre no vamos a poder tener una lectura clara, pero me gustaría recordar algo evidente. Ambos dimitieron hace más de un lustro. No han sido condenados ni tan siquiera acusados de haberse llevado un céntimo ni haber financiado irregularmente a organizaciones políticas”, ha espetado Sánchez.