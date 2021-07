Pedro Sánchez: "Es evidente que Cuba no es una democracia"

Javier Barbancho via Reuters

“Es evidente que Cuba no es una democracia. No lo es”. Pedro Sánchez no ha querido calificar de ‘dictadura’ el régimen cubano pero ha dejado claro su criterio en plena revuelta social contra el gobierno del país.

El presidente del Ejecutivo española ha defendido en una entrevista en Informativos Telecinco que, pese a lo expuesto, “debe ser la sociedad la que encuentre ese camino de progreso y defensa de los derechos y la sociedad internacional debe ayudar”.

Su intervención en Telecinco, para valorar la crisis de Gobierno anunciada este sábado, ha comenzado con imágenes de las históricas protestas sociales en Cuba que se viven estos días y la dura respuesta de las autoridades cubanas.