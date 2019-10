Pedro Sánchez: "Con la exhumación hemos dado un paso de gigante para reparar la deuda con las víctimas"

“Con la exhumación hemos dado un paso de gigante para reparar la deuda con las víctimas”. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha reiterado este viernes -al periodista de laSexta Antonio García Ferreras- que la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos es “una victoria de la democracia”, que queda fortalecida “a ojos de nosotros mismos y del mundo”.

“El día anterior a la exhumación, mujeres de 60 años se me acercaban, en la tumba de Unamuno, para darme las gracias. Hoy muchas víctimas sonreirían por ver lo que hizo ayer la democracia”, ha relatado Sánchez, quien ha resaltado que “esto no es una victoria del PSOE, ni mía, es de la democracia española, que ha puesto fin a una gran contradicción”.

Sánchez, quien ha recordado que el pasado agosto se reunió con asociaciones de víctimas para escuchar sus opiniones sobre qué hacer con el Valle de los Caídos cuando saliese el dictador, ha pedido a los españoles que paren “cinco segundos” y piensen en la importancia de lo que pasó ayer: “Sintámonos orgullosos de la democracia española. La deuda con las víctimas hemos empezado a saldarla, pero no la hemos saldado del todo”, ha matizado.

En este sentido, ha destacado que en la propuesta de Presupuestos Generales del Estado, que tumbaron los independentistas, “empezamos a proponer un presupuesto para abrir las fosas. Para que las familias puedan enterrar a sus seres queridos”.

“Ayer se resignificó el Valle de los Caídos, porque las 34.000 víctimas que allí hay enterradas ya descansan en paz, sin su verdugo”, ha celebrado Sánchez, quien considera que ese monumento “debe ser ahora un lugar de justicia y de perdón”.

Un proceso con “momentos difíciles”

Asimismo, Sánchez ha respondido a las críticas por la fecha de la exhumación, muy cercana a las elecciones generales del 10-N, explicando que fue el Supremo quien fijó los plazos materiales”: “Dijimos que ni un día antes ni después del día que pudiera hacerse. Nosotros elegimos el 10 de junio”, ha recordado, antes de poner el foco en que lo realmente importante es que “ayer se empezó a saldar una deuda que no está del todo saldada”.

El presidente en funciones ha reconocido que en este proceso “ha habido momento difíciles”, ya que “así funciona un Estado democrático de derecho, y la familia ha planteado sus objeciones”.

Además, ha criticado a Cs y al PP, que aseguran que la exhumación “reabre heridas”: “Esto las cierra. Rivera dice que no le interesaba la exhumación porque nació en democracia. La historia de un país se construye con presente y pasado. Y el pasado debe ser de justicia”, ha defendido.

Sánchez, quien ha negado que el acto de exhumación fuera “un homenaje de Estado”, ha resaltado -por contra- .que lo que los españoles pudieron ver este jueves fue “una familia recoger los restos de su abuelo, llevárselos, en silencio, en medio del vacío, y ante la atenta mirada de un Estado democrático”: “La exhumación fue la prueba del algodón de la superioridad moral de la democracia”, ha expuesto.

El presidente del Gobierno no ha ahorrado críticas al líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien a su juicio sorprende al intentar restar importancia a los sucedido con Franco sacando el tema del policía franquista Billy el Niño y sus medallas: “Nosotros hemos estudiado el marco legal para eliminar estos privilegios y nuestro compromiso es rectificar la Ley de Memoria Histórica para que esto suceda. Pero necesitamos un gobierno fuerte”, ha planteado Sánchez.

Las obligaciones de Torra

“Nunca he tenido ningún problema en hablar y conversar con Torra, pero lo que debe hacer son llamadas de tarifa urbana, y hablar con el líder del PSC o Cs”. Sánchez se ha referido también al presidente de la Generalitat, Quim Torra, a quien no le coge el teléfono desde los disturbios en Cataluña de la pasada semana.

En este contexto, el presidente en funciones ha reiterado que las obligaciones de Torra son “llamar a la convivencia, condenar de manera rotunda la violencia y reconocer los trabajos de las Fuerzas de Seguridad del Estado y los Mossos”.

“Torra no ha condenado la violencia, ha señalado a los Mossos. Torra debe reconocer a la otra parte de los catalanes, hablar con ellos. ¿Cuánto tiempo lleva sin hablar con el representante de Cs, del PP? ¿Es que esa Cataluña no existe?”, se ha preguntado Sánchez, antes de advertir de que “quién cruce la línea de la legalidad, se va a encontrar de frente con nosotros”.

En referencia a los indultos, el presidente ha asegurado que ya se ha mostrado claramente en contra en este sentido, y que por asuntos como éste es necesario un Gobierno fuerte: ”¿Se imagina un Gobierno con Podemos, con lo que pasó la pasada semana?”, ha preguntado.

En cuanto a la aplicación del 155, Sánchez ha reiterado que “la templanza es síntoma de fortaleza”, si bien ha reconocido que echa de menos “el apoyo del PP que Rajoy tuvo por parte del PSOE”: “El independentismo quiere que la derecha gobierne de nuevo España”, ha asegurado.

“Vergüenza”

“A mí no me recibió ni la dirección del hospital público, pero yo me metí en una sala pequeñita con la mujer del policía herido, que no han recibido ni una sola llamada de las instituciones políticas catalanas, después de defender la seguridad de los catalanes”. Sánchez ha rememorado el escrache que sufrió en un hospital catalán, donde trabajadores sanitarios le abuchearon.

“Sentí vergüenza, no por mí, si no por lo que represento. Habrán tenido órdenes de la Generalitat de no ser recibidos, pero sentí un enorme orgullo por la Policía Nacional y por los médicos que le atienden. Fue una mezcla de sensaciones”, ha explicado.