Pedro Sánchez "invita" a Podemos a un acuerdo ante el "riesgo cierto" de nuevas elecciones

Desde allí, ha reconocido que “existe un riesgo cierto de elecciones” en caso de no llegarse a un acuerdo antes del 23 de septiembre y por eso ha pedido al partido de Pablo Iglesias que el 10 de noviembre, en lugar de nuevos comicios, “los españoles nos vean trabajando”.

Entonces, asegura, dijeron que la formación morada era “su socio preferente” y que querían “un Gobierno progresista que no dependiera de fuerzas independentistas”.

Según Sánchez, la experiencia con Podemos “ha sido fructífera” y, por eso, tras las elecciones plantearon seguir con el mismo modelo: Gobierno con ministros de PSOE y apoyo externo de Podemos.

“Nos dijeron que no”, ha recordado Sánchez. “Propusimos un Gobierno de cooperación, con la incorporación de miembros de Podemos a instituciones fuera del Consejo de Ministros. Nos dijeron que no. Propusimos que entraran independientes de reconocido prestigio al Gobierno. Nos dijeron que no. Nos dijeron que querían un Gobierno de coalición. Gobierno que propuse y que rechazaron haciendo, de nuevo como en 2016, que no hubiera un gobierno socialista”, ha rememorado.

Sánchez ha tirado de calculadora para presionar a Podemos asegurando que antes del 28 de abril la izquierda tenía 151 escaños y que ahora tiene 165. “Si con 151 fuimos capaces de hacer lo que hicimos, con 165, ¿qué no podemos hacer? ¿Qué justifica que estemos bloqueados como estamos bloqueados?”.