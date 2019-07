Por qué Pedro Sánchez no quiere ministros de Podemos

El propio Sánchez ha reconocido que no busca un mero pleno de investidura, sino que quiere un Gobierno que “pueda hacer posible” muchas leyes en estos cuatro años. Su socio preferente es Podemos, pero no se puede descartar que tuviera que recurrir a otras formaciones para sacar adelante temas como los presupuestos o el 155 si se da el caso. Precisamente, Pablo Casado no facilitará la investidura, pero se ha mostrado dispuesto a llegar a grandes acuerdos de Estado posteriormente. A Podemos le da miedo precisamente que el PSOE utilice ahora sus votos y luego gire a otro partido en mitad de legislatura.

La otra variante fantasma que piensan los socialista es que se rompiera el Gobierno PSOE-Podemos y no se pudiera subsistir en el Parlamento -Cs no parece dispuesto a salvar a Sánchez en ningún momento-, habría que ir a elecciones al fracasar los presupuestos.

El efecto Salvini Pablo Iglesias no es un político cualquiera. Levanta odios y pasiones, es mediático a más no poder, tiene una personalidad desbordante. Nada que ver con el perfil de tecnócrata o de ministro a la sombra. No llegaría para no hacer ruido.