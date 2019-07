Sánchez dice a su Ejecutiva que Iglesias le pidió la Vicepresidencia social

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha revelado este jueves ante los miembros de su dirección que el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, le reclamó una Vicepresidencia “social” durante las negociaciones para formar Gobierno, según informan El Mundo y El Confidencial.

Sánchez ha reunido a puerta cerrada a su Ejecutiva el mismo día que ha concluido la consulta entre las bases de Podemos sobre si apoyan un Gobierno de coalición o un Ejecutivo diseñado solo por el PSOE.

La idea trasladada por Sánchez choca con lo que dijo este mismo lunes en una entrevista en la Cadena Ser. El líder socialista, preguntado sobre si Iglesias le había exigido ser vicepresidente, contestó: “No, no, no me ha pedido nunca eso, no me lo ha explicitado de esa manera”.

Además, según añade El Confidencial, Sánchez ha comentado que desde Unidas Podemos le pidieron responsabilidades en Hacienda, Trabajo y Comunicación.

José Luis Ábalos, en la rueda de prensa posterior a la Ejecutiva, no ha querido pronunciarse sobre esta cuestión aludiendo a su responsabilidad como secretario de Organización.

Ábalos hace un llamamiento a Iglesias

Ábalos ha hecho un llamamiento explícito al líder de Unidas Podemos para que no obstaculice la viabilidad de la legislatura y dé su voto favorable a Pedro Sánchez y le ha recordado que “colaboración no quiere decir entreguismo”.

También ha pedido el apoyo del líder del PP, Pablo Casado, y sobre Cs ha dicho que no quería insistir porque “poco se puede hacer con un partido que se ha instalado en la negación de todo, incluido de si mismo”.

Ábalos ha extendido el llamamiento a todas las fuerzas políticas para sacar adelante la investidura y ha avanzado un nuevo documento “con más detalles” que el anterior, centrado en una propuesta abierta de cooperación para un gobierno social, feminista y progresista. En definitiva, “una oferta política”, ha dicho.