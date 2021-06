Pedro Sánchez pone esta cara y confiesa su primera reacción tras escuchar a Ayuso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confesado desde la sede de la OTAN cuál fue su reacción a la declaración más sonada de la dirigente en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de este fin de semana.

Ayuso acusó este domingo al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de querer hacer a Felipe VI “cómplice”, con su firma, de los indultos a los líderes del ‘procés’.

″¿Qué va a hacer el rey a partir de ahora? ¿Le van hacer firmar esos indultos?”, preguntó Ayuso, aplaudida por los suyos antes de la concentración de Colón.

Sánchez ha respondido este lunes y ha contado que la reacción que tuvo fue de extrañeza: “Yo cuando lo escuché ayer, la palabra que me vino a la mente fue ‘extrañeza’. Me pareció raro, extraña la declaración tanto en la forma como en el fondo. En fin, creo que al igual que me pasó a mí al escucharlo, le habrá pasado al 99,9% de los españoles”.

Este lunes, el líder del PP, Pablo Casado, ha respondido a Ayuso y ha dejado claro que la responsabilidad de los indultos corresponde “en exclusiva” al Gobierno de Pedro Sánchez.