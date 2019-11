Pedro Sánchez reconoce al PSOE que se ha equivocado

GABRIEL BOUYS via Getty Images

Por primera vez en los últimos seis meses, Pedro Sánchez ha estado menos arrogante que otras veces en la reunión de la Ejecutiva. Para sorpresa de la mayoría ha estado “realista y sensato”, más que ante la militancia en la puerta de Ferraz, a los que les reprochaba que no le dejaban hablar indignando a sus votantes. A pesar de aparentar que estaba contento, la procesión iba por dentro. En la reunión del lunes con el partido, reconoció que los resultados obtenidos no eran buenos y se estuvo hablando de quienes le habían estado suministrando datos que no se ajustaban a la realidad, sin mencionar nombres. Hasta hace tres días, Iván Redondo y su reducido grupo de asesores en Moncloa le tenían convencido de que iban a sumar 10 diputados a los 123 que ya tenían, tal y como asegura un dirigente territorial al que le han estado llegando estas suposiciones tan fantásticas a las que sólo en el clima de autoengaño que se ha creado a su alrededor daban veracidad.

Hay cosas que se pueden encauzar, menos una: Vox

Aunque en las últimas horas parece que fue aterrizando en la realidad, cuando ya nada tenía remedio. “Hay cosas que se pueden encauzar, menos una: Vox. Que van a tratar de paralizar la legislatura, tal y como ya han anunciado, además de crear un clima de crispación y radicalización enorme”, advierte un socialista que ha vivido ya muchas situaciones críticas y a quién el ascenso de la ultraderecha le parece grave. Una situación infernal, endemoniada, caótica. Desde luego, peor que la que había tras las elecciones de abril. Sin embargo, sirve de poco seguir reprochando “el tremendo error de apreciación de quienes estaban a su lado. Ahora hay que actuar y rápido”, explica un asesor socialista. El Gobierno sigue en lanzar una propuesta en 48 horas. Pero en distintos territorios, los mismos que insistieron no ir a nuevas elecciones, la percepción es que cómo solo hay una opción para formar Gobierno será más sencillo lograrlo.

“Con la amenaza de Vox y el PP atado para negociar porque tiene el aliento en la nuca de los ultras, no hay excusas que valgan. Cómo no hay opciones, la única es clara. Lo primero es llegar a un acuerdo con Podemos y luego lograr el apoyo del PNV y demás partidos regionalistas no independentistas -cántabros, canarios, Teruel existe-, más la abstención de Ciudadanos, al que no le ha nada salido bien el cordón sanitario al PSOE”, explica un dirigente socialista.

El independentismo busca que el Estado se deteriore cada vez más

Por otro lado, “el independentismo busca que el Estado se deteriore cada vez más. Tienen elecciones al año que viene y la CUP ha vuelto a la carga. No pueden hacer una sola cesión al Gobierno porque sus votantes les acusarían de traidores”, apunta una fuente próxima al Consejo de Ministros. Los barones, además, están impacientes y no van a permitir que la situación continúe enquistada. No se hizo caso a sus advertencias de que no se daba el clima para repetir elecciones y ahora que los resultados les dan la razón, quieren una salida rápida que no les desgaste más. A algunos, como Susana Díaz, Lamban o Page solo les falta un motivo, pese a su aparente buena actitud. Cataluña ha mostrado que no hubiera durado un gobierno con Podemos Nadie ha desenfundado -por ahora- pese a la perdida de los más de 700.000 votos y tres escaños que el presidente en funciones se ha dejado, al convocar elecciones por no llegar a un pacto con Unidas Podemos. “Los reproches se han guardado, porque los acontecimientos en Cataluña demostraron que si hubiera habido Gobierno con Podemos, con la crisis catalana se hubiera ido al garete. Todos hemos reconocido que la posición de Iglesias y nosotros en este asunto no tiene punto de encuentro” apuntaban fuentes de la Ejecutiva sobre la reunión post electoral. Pocas veces una victoria perdiendo ha dejado una situación más infernal en este país, con un mapa político complicado para una clase política de nivel escuálido. Sánchez ha empezado la ronda de llamadas, excepto a Vox, con el fin de conformar un gobierno. Eso sí, en la Ejecutiva de Ferraz lo que sí ha quedado flotando en el ambiente es la duda de “¿quién va a pagar los platos rotos por el fracaso? ¿Quién le ha dado los datos al presidente?”.

El domingo por la noche, Adriana Lastra y José Luis Ábalos ya estaban más que enfadados con los de La Moncloa