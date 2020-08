Pedro Sánchez responde a las críticas que ha recibido por sus vacaciones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este martes tras el primer Consejo de Ministros posterior a las vacaciones de agosto y ha ofrecido una mayor cogobernanza a las autonomías.

Sánchez ha recordado a las comunidades que el “estado de alarma está a su disposición” si lo consideran una herramienta útil para luchar contra el virus en plena ola de rebortes.

Además, en el turno de preguntas, el líder del Ejecutivo ha sido preguntado por sus vacaciones primero en Lanzarote, donde se alojó en la residencia oficial de La Mareta entre el 4 y el 11 de agosto.

Después, puso rumbo al otro archipiélago, a las Islas Baleares, para mantener el tradicional despacho de verano con el rey Felipe VI en el palacio mallorquín de Marivent. Finalmente, regresó a Moncloa el pasado viernes 21.

Sánchez ha respondido a si entiende las críticas por haberse ido en medio de la crisis que él mismo ha catalogado como desafío histórico.

“He escuchado a la oposición criticarme y a veces me parece que quien se ha ido de vacaciones son ellos. Estaba echando cuentas de las cosas que hemos hecho durante este mes de agosto y a veces me parece que la oposición critica más que yo sea presidente a que me vaya unos días de vacaciones con mi familia en este verano atípico”, ha comenzado respondiendo.

Sánchez ha continuando detallando todas las actividades que ha llevado a cabo en las últimas dos semanas: “Se ha celebrado en las últimas dos semanas un Consejo Europeo extraordinario, una conferencia internacional de apoyo a Líbano por la grave explosión que todos vimos. He tenido despacho con el Jefe del Estado, con el presidente de Canarias, la presidenta de las Islas Baleares, dos comités de seguimientos de la covid-19 y en lo relacionado con la pandemia, pese a que se el mando corresponde a las comunidades, se han celebrado tres reuniones del Comité de Seguimiento de la covid-19 en la que en las tres he participado, otras tres de su comité director y cuatro reuniones del Consejo Interterritorial de Salud”.

“El Gobierno de España, más allá de estos debates, está donde debe de estar y es al lado de las autonomías para estar todos unidos institucionalmente y apartar la lucha partidista para garantizar la vuelta segura. Vamos a tener centros educativos seguros, mucho más que algunos entornos en los que han estado nuestros hijos en las últimas semanas”, ha sentenciado.