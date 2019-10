El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha visitado este miércoles Espejo Público para una entrevista con Susanna Griso de cara a las próximas elecciones generales del 10 de noviembre.

En un momento determinado, la presentadora de Antena 3 le ha puesto al socialista el corte de las declaraciones sobre él que pronunció el candidato de Vox, Santiago Abascal, cuando visitó el programa y que ha repetido en varias ocasiones.

“No tiene nada de centro, es un extremista que ha venido a dividir a los españoles. El carroñero de la Moncloa”, fue la fórmula que utilizó en su día para definir al candidato del PSOE.

Sánchez, que conforme escuchaba a Abascal, ha levantado la ceja y ha negado mientras le aparecía una sonrisa de incredulidad en la cara. “Bueno, es que ya me pilla muy mayor esto. Me han llamado de todos los colores y que me digo esto creo que le retrata como político”, le ha respondido.

“La ultraderecha ha existido. En España, durante la transición democrática, los telespectadores que tengan más canas que yo saben que antes estaba Blas Piñar, Fuerza Nueva y luego se incorporaron al PP y hoy tienen su propio partido”, ha continuado.

Sánchez ha expresado que su principal preocupación no es cómo Abascal o lo que pueda representar Vox, sino que es “la influencia que pueda tener su discurso en el espacio derechista”.