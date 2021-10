Pedro Sánchez responde (a su manera) si Pau Gasol sería un buen futuro ministro de Cultura y Deporte

Sobre si Gasol ha sido más grande en la cancha o fuera de ella, el presidente ha resaltado el “gran trabajo que está haciendo en su fundación: la lucha contra la pobreza infantil, la lucha contra la obesidad, etc.”. “Eso hace más grande aún la figura del deportista y de la persona. Yo no sabría responder a este pregunta, creo que ha sido un grande tanto dentro como fuera de la cancha”″, ha apuntado.

Se retira una de las leyendas vivas del deporte español . Pau Gasol ha dado la noticia este martes a sus 41 años y tras 22 temporadas en la élite durante una conferencia de prensa en la sala Foyer del Gran Teatre del Liceu de Barcelona . Y las reacciones no han parado de llegar.

Además, el presidente del Gobierno ha respondido a una pregunta algo más inesperada: ”¿Sería (Pau Gasol) un buen futuro mInistro de Cultura y Deporte?”. “Yo creo que puede ser todo lo que se proponga y mucho más que eso”, ha contestado de forma clara Sánchez justo antes de esquivar el tema.

“Ha llevado la bandera española a lo más alto y, al final, él ha tenido la pérdida de un jugador que sentía como un hermano: Kobe Bryant. Ver como la propia familia de Kobe reconocía la amistad de Pau con esa familia es una lección de vida que al final te lleva una conclusión: el deporte tiene unos valores que, por encima de todo, acaba construyendo unos valores que tiene que ver con la unión y la cohesión. Eso solo lo puede dar el deporte. Pau puede llegar a todo lo que se proponga”, ha sido todo lo que ha dicho el presidente sobre ese hipotético ministerio.

Sánchez también se ha pronunciado sobre la imagen del deportista con la que se queda de toda su carrera: “Yo me quedaría con una foto irrepetible. Ha habido muy pocos hermanos que hayan logrado la proeza de, ya no solo llevar a España al medallero olímpico, también los dos han compartido anillo en la NBA. Hay una imagen que me gusta mucho: ver a los dos saltar en el inicio de un partido, vistiendo dos camisetas de esta categoría. Es una imagen muy singular”.

El presidente ha señalado esa imagen como una “una progresión del baloncesto español y de los jugadores de esta generación”. “Gracias al esfuerzo y competición de entrenadores o jugadores hemos sido testigos de la progresión de nuestro país. Ver a Pau vestir la camiseta de España de la manera que la ha vestido, con tanto orgullo, en un momento en el que el país ha sufrido tanto, a mí me llena de orgullo y de emoción”, ha remarcado.