Pedro Sánchez pronuncia estas cuatro palabras y hace 'trending topic' a esta popular cantante

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este sábado desde el aeródromo de Torrejón de Ardoz (Madrid) junto a los presidentes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, Ursula Von der Leyen y Charles Michel, respectivamente.

Durante dicha comparecencia, Sánchez ha puesto en valor el compromiso de España y de Europa con la solidaridad, tanto en los malos momentos como en los buenos y ha puesto de ejemplo la base aérea madrileña, que será un centro de entrada de evacuados desde Afganistán tras la llegada al poder de los talibanes.

Para expresarlo, el presidente del Gobierno ha tirado de refranero desde el primer momento, cuando ha dicho unas palabras en inglés.

“Europa responde, en los malos y también en los malos momentos”, ha expresado en lengua inglesa. “Y, querido Charles y querida Ursula, tenemos un dicho en español, decimos estamos a las duras y a las maduras”, ha indicado.

Algo que en inglés ha sonado así: “In Spain we say: estamos a las duras y a las maduras”.

Una frase que a muchos les ha recordado la famosa canción In Spain We Call It Soledad de la cantante catalana Rigoberta Bandini, donde se repite precisamente esa frase: “In Spain we say”.