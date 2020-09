Pedro Sánchez se refiere así a Podemos en el Senado y deja en evidencia al PP

El portavoz del grupo popular en el Senado, Javier Maroto, ha restado toda credibilidad a la invitación al PP del jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, para sacar adelante los presupuestos y le ha advertido de que este partido no puede darle un “cheque en blanco” ni ser su “muleta” para que siga en el poder.

Además, ha acusado al jefe del Ejecutivo de hacer lo que sea para mantenerse en el poder y, según ha dicho, lo hace junto a partidos “imputados por corrupción”, en referencia a Podemos, sujetándose “al poder” con formaciones que “no respetan la Constitución”, que “quieren destruir el sistema de convivencia” y que también “atacan al rey”.

En su réplica, Sánchez ha defendido a Podemos, lo cual ha generado murmullos en el Congreso por parte de la bancada ‘popular’. “Dijo que no podía negociar porque Unidas Podemos está siendo investigado por un tribunal. Insisto, investigado, no acusado. Para ustedes la presunción de inocencia no vale”, ha empezado diciendo Sánchez.

“Pero sobre todo, si aplicamos ese principio del PP de que nadie se sienta con un partido sospechoso de ilegalidades, nadie se podría acercar al PP a menos de 100 metros de distancia. De pronto, un partido condenado por corrupción, repito, condenado por corrupción, con ministros sentados en el banquillo, no uno ni dos, sino unos cuantos, pretende impartir lecciones de ética al resto de grupos parlamentarios”, ha zanjado Sánchez.