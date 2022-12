Pedro Sánchez, siguiente pantalla. Por Pablo Montesinos

Sánchez sigue con la hoja de ruta establecida por sus estrategas. Lo fía todo a la economía, después de un diciembre muy convulso. En la Moncloa lo tienen claro: creen que la economía va a decantar el voto moderado en las elecciones. Por eso, Sánchez no ha visto razones para no volver a copiar algunas de las medidas planteadas por el PP como la rebaja del IVA de los productos básicos. La situación económica que vive España es mejor de la que se preveía, lo que a Sánchez le viene bien para sacar músculo. Pero el PP o algunos de sus socios de investidura no se lo van a poner fácil en 2023. ERC pide un referéndum y en los planes de Feijóo está rearmar su discurso económico. Por Pablo Montesinos.