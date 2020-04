Sánchez irá el 22 al Congreso para informar de los Consejos de la UE y ampliar el estado de alarma

MARISCAL via Getty Images

MARISCAL via Getty Images Pedro Sánchez, en el Congreso el 25 de marzo de 2020.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá el próximo miércoles 22 de abril en el Pleno del Congreso para dar cuenta del contenido de los Consejos Europeos celebrados en las últimas semanas sobre la crisis del coronavirus y, en el mismo debate, pedirá una nueva prórroga del estado de alarma si así finalmente la solicita el Ejecutivo.

Desde que estallase la crisis del Covid-19 no sólo en España sino en el resto de países europeos se han celebrado ya cuatro reuniones del Consejo Europeo con medidas para hacer frente a las consecuencias provocadas por el virus, si bien Sánchez no ha trasladado sus decisiones a la Cámara Baja, algo a lo que está obligado por ley. De hecho, el PP y otros partidos de la oposición así se lo venían reclamando.

Y, finalmente, el presidente ha comunicado a la Cámara Baja que acudirá el miércoles de la próxima semana para detallar el contenido de esas reuniones comunitarias en una sesión plenaria que también se aprovecharía para debatir y votar la tercera prórroga del estado de alarma en caso de que así lo acordara el Ejecutivo.

El PP ha criticado la acumulación de ambos asuntos porque considera que “no se pude diluir” una posible nueva prórroga del estado de alarma con un debate sobre las medidas adoptadas por Europa frente a la crisis del coronavirus. “Fusionar dos debates en uno es una operación para escurrir el bulto de sus responsabilidades”, ha dicho su portavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo, en rueda de prensa en el Congreso.

Sánchez dijo estar convencido de que pediría una tercera prórroga

El Gobierno decretó el estado de alarma el pasado 15 de marzo y ya ha pedido al Congreso dos prórrogas, la última de las cuales caduca el próximo 26 de abril, por lo que, en caso de ampliarse otra vez, su debate y votación tendrán lugar el próximo día 22.

En el último Pleno, el presidente Pedro Sánchez ya se mostró “convencido” de que tendría que solicitar al Congreso una tercera prórroga porque auguraba que para el día 25 no se habría puesto aún fin a la pandemia. Esa ampliación, por otras dos semanas, llevaría el estado de alarma hasta el 10 de mayo.

“Es que si pido un decreto de alarma de un mes, la oposición me dice que me quiero saltar al Parlamento, con lo cual prefiero venir cada quince días a esta Cámara para pedir la prórroga”, dijo Sánchez la semana pasada, apuntando que sería “una noticia extraordinario” que no fuera necesaria alargar esta situación excepcional.

El Pleno del 22 de abril no sólo celebrará el debate europeo y previsiblemente la prórroga del estado de alarma sino que también acogerá otra sesión de control al Gobierno con preguntas a Sánchez y a los ministros, la segunda desde que comenzaron la restricciones por la pandemia.

En el orden del día se prevé incluir asimismo el debate y votación de los últimos decretos leyes del Gobierno pendientes de convalidación, entre ellos el de ayudas a victimas de violencia de género, que se ha venido aplazando al no tener el alta médica la ministra de Igualdad, Irene Montero, y el relativo a la contratación de trabajadores del campo.