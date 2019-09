Por qué cree Sánchez que le irá bien el 10-N

Todas estas señales contrastan con las que ven amenazantes algunos dentro de su propio partido y fuera. ¿Cómo se traducirá el descontento de la izquierda? En agrupaciones territoriales hay miedo a que esto se materialice en una fuerte desmovilización y abstención, especialmente después de la alta participación que se registró el pasado 28-A. Pero también dirigentes socialistas esperan que al final la gente no se quede en casa ante el miedo de que pueda llegar la derecha. Otro factor que se argumenta: los más desmotivados pueden ser precisamente los jóvenes, sector en el que tiene más votos UP y Cs.

El mensaje lo ha repetido en varias ocasiones durante la breve comparecencia: ha pedido a los españoles que hablen claro y le den “esa mayoría parlamentaria para que no haya más bloqueos”. Y la experiencia también le es favorable: en la repetición electoral de 2016 los españoles reforzaron a Mariano Rajoy, que había ganado en 2015 pero no logró la investidura.

En Ferraz llevan días quejándose de que los otros partidos no han sufrido la presión del resto de poderes como en 2016. El Partido Popular no lo tendrá tan fácil después de noviembre, creen en el PSOE, para no facilitar la investidura y si mejora el resultado, no se verá envuelto en la dura guerra interna de la derecha.