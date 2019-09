Esta es la ‘precampaña’ de Pedro Sánchez en Nueva York mientras se disuelven las Cortes

El domingo sobre las ocho y media de la noche aterrizará en Nueva York el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Por delante: cinco intesísimos días en la Gran Manzana con motivo de la cumbre de la Acción Climática y la Asamblea General de Naciones Unidas. Pero en el menú se han incluido muchas más platos: encuentros con empresarios, recepciones y una visita al mercado de Little Spain. La vuelta, el jueves siguiente por la noche.

Un viaje institucional organizado con mimo por La Moncloa, pero que coincide con el tope para conseguir la investidura (el día 23). Esa medianoche quedarán disueltas automáticamente las Cortes Generales y se publicará posteriormente el decreto de convocatoria para el 10-N. Al presidente le pillará en Estados Unidos.

La oposición, a través de Pablo Casado, ya sacó a relucir esta visita durante la pasada sesión de control en el Congreso el miércoles. En Moncloa explican que han estado trabajando en el viaje, pero que siempre dijeron a la organización internacional que estaba condicionado por una posible sesión de investidura.

“Lo criticable sería que no fuera”, señalan fuentes del Gobierno. Son dos citas a las que da la máxima importancia del Ejecutivo. Por un lado, la cumbre sobre la Acción Climática, vital para un Ejecutivo que se considera “ecologista” y que tiene como uno de sus principales ejes la lucha contra la emergencia climática. Y luego se celebra acto seguido la Asamblea General de las Naciones Unidas, un símbolo del “multilateralismo” que defiende Sánchez.

Explican en La Moncloa que son actos “institucionales” y que no entienden que estén delimitados por la situación de estar en funciones y disolución de las Cortes Generales. “Sería una grave negligencia que España no estuviese”, indican fuentes de La Moncloa. Y añaden que no ven el rédito electoral que puede tener un acto de estas características a miles de kilómetros. A su juicio, “sería más fácil y más rápido hacerlo aquí”.