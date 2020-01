Sánchez: "No se va a romper España, no se va a romper la Constitución"

Un Sánchez firme pero sin alteraciones, como queriendo no subir demasiado la voz y rezando para que no se malogre el equilibrio parlamentario durante estos días. Ataques a la derecha comedidos, y con aires de diálogo ante el conflicto catalán y mucha carga social para los suyos y sus futuros socios de Gobierno. Su versión más polite.

Sánchez se enfrenta al debate más importante, del que espera salir presidente en la segunda ronda del próximo martes. Una votación en vilo después del terremoto político por las resoluciones de la Junta Electoral de este viernes por la tarde de inhabilitar a Quim Torra como presidente de la Generalitat y resolver que Oriol Junqueras no puede ser eurodiputado.

Y a las 9.08 Pedro Sánchez subía a la tribuna del Congreso. Objetivo: lograr la investidura. Aplauso de los suyos, con corbata morada guiño a Unidas Podemos. Y primer mensaje directo: “No se va romper España, no se va romper la Constitución, se va a romper el bloqueo al Gobierno progresista”.

“El PSOE es un partido español, formado por compatriotas, que con aciertos y errores, contribuye a mejorar las vidas de nuestra sociedad”, ha soltado durante los primeros minutos. Y ha atacado a los partidos de derechas por el bloqueo político: “Les pido el mismo respeto a todos como reciben de nosotros”.

Y ha querido constatar su “pesar” al no contribuir las fuerzas de la derecha a la gobernabilidad de España: no entiende que agiten los “peores presagios” de dividir España” y que luego no mueven “ningún dedo”.