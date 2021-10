Sánchez alienta la plataforma de Yolanda Díaz: sería "importante" la "unión" a la izquierda del PSOE

Pedro Sánchez: "Dos no bailan si uno no quiere. Si tenemos un PP que es incapaz de reformar el artículo 49 para quitar la palabra "disminuidos", me dirá si vamos a tener dificultades para hablar de estas cuestiones" @La_SER#SanchezEnHoyPorHoypic.twitter.com/fCPt0YwI00