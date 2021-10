Y Sánchez ha puesto voz a lo que muchos en el PSOE llevan tiempo advirtiendo: se necesita que tire la izquierda de la izquierda, que va a la baja en las encuestas. Los socialistas no ven tanto como una rival en Yolanda Díaz para un sorpasso, sino como una posible salvación para UP y la suma necesaria.

Sánchez quiere reforzar el pulso socialista y volver a recuperar las urnas. Pero esto no sólo depende del PSOE, porque en España se acabaron hace tiempo las mayorías absolutas (aunque el bipartidismo se está recuperando algo). Una de las cosas que más preocupa a los socialistas es que Unidas Podemos no tire lo suficiente y no se pueda sumar frente a la derecha en este actual sistema bibloquista.

La izquierda a la izquierda del PSOE anda revuelta pensando precisamente en esas elecciones. Yolanda Díaz -la líder mejor valorada, según el CIS- tiene la idea de presentarse pero con una plataforma transversal y sin ir bajo las siglas estrictas de Unidas Podemos. Este mimos lunes, presentaba junto a Ada Colau e Ione Belarra, un acto sobre vivienda y que se ha interpretado también como una foto de unidad entre las familias de Podemos, los comunes y la idea de la gallega.

La propia Díaz ha hecho una serie de consideraciones ante la prensa sobre el asunto: “Voy a abrir una conversación con la sociedad española y además lo que me interesa, es que sea la protagonista y con esa conversación con la sociedad no nos ponemos límites”. Con este mensaje… a buen entendedor: “Estoy especialmente contenta porque los afectos son los que nos permiten sobrevivir a veces y en esta mesa, con estas compañeras me siento especialmente cómoda”. A su lado, Colau ha querido remarcar su apuesta por ella: “El liderazgo de Yolanda Díaz es el que se necesita para crecer”. También ha remado a favor de esta plataforma Izquierda Unida, a través de su portavoz, Sira Rego, que ha abogado por no poner plazos pero trabajar en esta “ilusionante” vía.