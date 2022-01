Dos años de la investidura de Sánchez: ¿y ahora qué?

Lo hace en una España sumida en una sexta ola , con datos de incidencia no vistos hasta ahora y con la variante ómicron expandiéndose sin freno por España. Pero la receta del Gobierno no va a cambiar: vacunación, vacunación y vacunación. Se mantienen las medidas adoptadas en diciembre de mascarilla en la calle, pero se rechazan iniciativas duras como confinamientos, toques de queda y cierres perimetrales. Eso recae en las autonomías.

Luego llegarán las andaluzas, donde el PSOE se enfrenta también a encuestas nada favorables. Falta que Juanma Moreno decida la fecha, pero el escenario para el PP también le aboca a la extrema derecha. Juan Espadas acaba de dejar la Alcaldía de Sevilla y se prepara ya para la carrera electoral. Los socialistas tienen una difícil misión por delante: recuperar a los 500.000 votantes que se quedaron en casa en 2018 en el sur.

En el entorno de Sánchez ven que las autonómicas y municipales de 2023 serán favorables al PSOE, una vez haya remitido la pandemia, el PP haya tenido que pactar con Vox en las anteriores elecciones de Castilla y León y Andalucía y se consolide la recuperación, gracias al empleo y los fondos europeos. Será su gran baza ese día de mayo con las urnas, donde esperan retener sus autonomías como Asturias, Extremadura, Comunidad Valenciana o Baleares.

¿Y aguantarán los dos socios? La convivencia, explican fuentes de los dos partidos, es mejor de lo que a veces se expone ante los medios, y se ha rebajado desde la marcha de Pablo Iglesias. No obstante, Yolanda Díaz no es un océano de tranquilidad, también es muy peleona pero con los decibelios más bajos. Las dos partes no piensan separarse antes de las elecciones, se necesitan y saben que el electorado de izquierdas penalizaría una ruptura abrupta. Además, a Sánchez le interesa que Díaz tire también electoralmente, ya que Unidas Podemos sigue cuarto en las encuestas y el escenario ya es de bibloquismo. Pero a la vez tiene que controlar que no le robe electorado socialista ante una figura que se vende como transversal y que busca una plataforma en la que se diluyan las siglas de UP.

Dos años de la investidura… Nadie sabía lo que venía. Y dos por delante. Puede pasar de todo. Es la política española.