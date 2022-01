La confesión más personal de Pedro Sánchez

“También he tenido un tiempo muy duro en lo personal. Cada vez que voy al Congreso me encuentro un ambiente de descalificaciones personales”. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho esta confesión durante una entrevista en Hoy por hoy, de la Cadena Ser.

El presidente del Gobierno, no obstante, ha dicho: “No puedo desfallecer, no me lo permitir, no me puedo desanimar”. Y ha remarcado que España se “merece más” que la actual actitud de la oposición.

El jefe del Ejecutivo ha tachado varias veces de “negacionismo político” la forma de hacer oposición de la derecha. Ha pedido a todos los grupos que apoyen la reforma laboral, fruto de un acuerdo entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal.

″¿Qué intereses defienden?”, se ha preguntado Sánchez por el ‘no’ del PP a esa reforma, además de su negativa a subir el salario mínimo o reformar las pensiones.