La primavera ‘caliente’ de Sánchez

Todo ello tiene derivadas internas también. La situación entre el PSOE y Unidas Podemos no pasa el mejor momento, aunque ambas partes, según fuentes consultadas de los dos lados, rechazan romper la coalición y no ven factible ir ahora a elecciones. La guerra de Ucrania abrió una brecha entre los socios y dentro del propio espacio de UP. El momento más duro fue cuando Ione Belarra, líder de UP y ministra de Derechos Sociales, llamó “partido de la guerra” al PSOE. Esto provocó un fuerte malestar en La Moncloa, según fuentes socialistas, y el presidente lo mostró delante de Yolanda Díaz.