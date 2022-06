Digiriendo el 19-J: Sánchez trata de placar el golpe andaluz ante un PP crecido

Andalucía ya ha hablado . Alto y claro, con un resultado histórico para el PP. Y ha sacudido el tablero político, que se prepara para las vitales elecciones locales del año que viene y, sobre todo, para las generales de diciembre de 2023. Los partidos viven su particular digestión durante estas horas conscientes de que empieza un nuevo capítulo de la política española enfilando al gran duelo Pedro Sánchez vs. Alberto Núñez Feijóo.

“Nadie me va a enfrentar a Juanma Moreno, nadie me va a enfrentar a Feijóo, y yo no voy a cambiar un milímetro mi política en Madrid”, ha lanzado ella esta jornada para los que quieran leer entre líneas.

Con otro punto de este PP: el carácter autonomista y dejando manos libres a los líderes regionales. De hecho, la estrategia hizo que hubiera dos caravanas paralelas: la de Feijóo y la de Moreno Bonilla. Entendieron que así sumaban más. Pero los factores andaluces no son los mismos que en otras autonomías y no tiene por qué dar el mismo resultado, también lo saben muchos populares. Pero quieren también utilizar ante los electores el modelo aplicado con éxito en el sur de que el voto útil contra la extrema derecha puede venir desde la propia derecha.

La voz más crítica tras el resultado ha sido la del presidente de Aragón, Javier Lambán, que ha pedido una “reflexión muy profunda”, mientras que el diputado Odón Elorza ha lanzado: “No caben excusas de mal perdedor”. Eran muy esperadas también las palabras de la expresidenta de la Junta Susana Díaz: “Estoy triste. Me duele mucho mi partido y me duele mucho mi tierra”.

También ha sido un día duro para Vox, que ha visto desvanecer su sueño de doblar los escaños y entrar en el Gobierno de la Junta. Andalucía ha sido un dique que no esperaba la ultraderecha. Pero ni un ápice de autocrítica. Macarena Olona no tuvo ningún efecto. Ella ha asegurado que se quedará en el Parlamento, pero no ha cerrado la puerta a volver al Congreso en las próximas generales: “Soy hija de Dios y no puedo asegurar cuáles son los designios que estén por venir”. El pinchazo de la ultraderecha obliga a partir de ahora a replantearse la estrategia, tras ver que no todo será igual que en Castilla y León y que, sobre todo, de repente puede encontrar en el propio PP un obstáculo. Ya no vale lo de “derechita cobarde” ante los moderados para arañar votos porque puede provocar el efecto contrario, como ha pasado con Moreno Bonilla.