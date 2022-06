Los logros de España en la cumbre de la OTAN: integridad territorial “de los aliados” y el flanco sur

En el punto 20 de este nuevo Concepto Estratégico se indica: “While NATO is a defensive Alliance, no one should doubt our strength and resolve to defend every inch of Allied territory, preserve the sovereignty and territorial integrity of all Allies and prevail against any aggressor”. La enmienda sobre este tema la ha introducido España porque “nos parecía lo más preciso”, según fuentes gubernamentales. Cada país, como recuerdan, define su integridad territorial en su ordenamiento constitucional.