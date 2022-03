Esta es la película que va a ganar los Oscar, según 'Variety'

VALERIE MACON via AFP via Getty Images

Así, el vaticinio de Variety es que, de las diez nominadas, quien se alzará con la codiciada estatuilla a la Mejor película será CODA, adquirida por Apple Studios tras su debut en Sundance. Sus rivales serán Don’t Look Up (No mires arriba), El poder del perro, Dune, Belfast, West Side Story, Drive my Car, El método Williams, Licorice Pizza y El callejón de las almas perdidas.