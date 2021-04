'SWEAT': la película que retrata el precio que conlleva ser 'influencer'

Magnus von Horn, el director de Sweat, se ha basado para construir el personaje central de la película en una mujer real. “Los exhibicionistas emocionales me fascinan, probablemente porque estoy en el lado opuesto; mantengo mis emociones en mi interior y raramente las comparto porque temo ser juzgado”, explica. El director se siente maravillado por las personas que exponen sus sentimientos y se preguntó cuanto había de verdad tras esas publicaciones. “Empecé a seguir una entrenadora física, motivadora e influyente. La cantidad de fotos y vídeos que publicaba cada día me sorprendió”. Magnus sacó en conclusión que para la influencer compartir su vida privada era su trabajo y su producto era su cuerpo. “Y de repente, durante un día entero no publicó nada. ¿Qué ha pasado?…Me entraron ganas de hacer una película sobre ella”.