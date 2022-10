Qué hay detrás de la locura con el pellet, estufas y chimeneas

Ulrich Trappschuh / EyeEm via Getty Images

Ulrich Trappschuh / EyeEm via Getty Images

“Oferta pellet barato”, “pellet a domicilio”, “oferta de estufas”, “limitación dos sacos de pellet por persona”. Letreros como este se leen en tiendas de suministros para estufas y leña. La fiebre por una calefacción no eléctrica o de gas ha llegado a España. Los altos precios de la luz y el gas y la crisis energética en la que se encuentra sumida Europa ha hecho que muchos se planteen la energía de biomasa como una alternativa más económica a los radiadores de aceite, la calefacción central o las calderas.

“Los fabricantes van locos”, apuntan desde la Asociación Española de Fabricantes de Estufas, Chimeneas y Cocinas para Combustibles Sólidos (AEFECC) , donde aseguran que se están viendo especialmente demandadas las chimeneas. “Vas a una distribuidora a comprar una chimenea o una estufa de leña y te decían ‘en 10 días no te preocupes que lo tienes’, ahora estamos hablando de dos meses y tres meses”, señalan.

“Al miedo a la factura se ha añadido el miedo a unos posibles cortes y eso poco a poco ha ido haciendo un pequeño tirón en la demanda”, sentencia. “Durante la pandemia hubo un parón en la venta y en 2021 hubo un incremento de la demanda cercano al 30%, pero lo de este agosto y septiembre no tenemos datos, pero los que tenemos son de crecimiento bastante mayor”, añade.

Sin embargo, los proveedores no tienen claro “hasta qué punto es un adelanto de la demanda ante posibles cortes de gas o gasoil” o si se trata de nuevos compradores que cambian de la electricidad a la biomasa.

Una subida de precios en un mercado tensionado

La subida de la demanda ha provocado esta subida de precio del pellet, pero este no es el único factor que lo ha influenciado. Según indican desde la AFECC, los precios de la luz y el gas han repercutido, además de que uno de los principales fabricantes es Ucrania, concretamente la marca Eureka.

Tal y como recuerda, en España el 70% del pellet viene de subproducto de aserradero o de fabricantes del sector maderero como los de palets o puertas, que han reducido su producción por los costes de la energía. “Aún así hemos crecido en la producción, pero como la demanda ha crecido más, puede haber tensiones en el mercado porque antes llegábamos al invierno con mucho excedente”, señala. “No podemos decir que vaya a faltar producto, pero no vamos con la seguridad de que vaya de sobra”, apunta.

Hernández recuerda que la subida de la demanda no solo se ha producido en España y que la guerra de Ucrania ha hecho que en países del norte y este de Europa se haya incrementado mucho más. “En España tenemos unos bloques muy verticales, las zonas residenciales unifamiliares proporcionalmente pero fuera de la ciudad, los pisos de la gran ciudad es difícil instalarlos, se puede, pero generalmente no están preparadas para la calefacción por biomasa”, explica y recuerda que zonas como las de Andalucía y el Levante siempre han sido el principal mercado de las chimeneas “porque no tenían instalaciones de calefacción porque el frío era muy limitado en el tiempo”.