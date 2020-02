Peñafiel critica el gesto de Álvarez de Toledo a Felipe VI: "Nunca me ha parecido bien"

Jaime Peñafiel, experto en la Casa Real, ha valorado este lunes en Todo es mentira, el programa que presentan Risto Mejide y Marta Flich en Cuatro, el acto de apertura de la nueva legislatura, al que han acudido los reyes de España y sus hijas.

Flich le ha preguntado por la reverencia que Cayetana Álvarez de Toledo le ha hecho a Felipe VI durante el besa manos. “No te ha parecido bien y no sé por qué”, ha asegurado la presentadora.

“Lo que nunca me ha parecido bien. Jamás. Nunca. Es que las señoras hagan la reverencia al rey. Nunca. No me ha gustado [...] de pronto vi a mi querida compañera Cayetana que hizo, no un plongeon que dicen los pedantes, una reverencia profunda como se hacía antiguamente”.