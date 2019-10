Peñafiel habla de su encontronazo con la reina Letizia: "Le tendí la mano y no me la daba"

Peñafiel ha contado que la reina se acercó a él en mitad de la recepción. “Tirando de Felipe se acercó a mí señalándome con el dedo... Yo recuerdo que le dije ‘no me señales con el dedo’. Se acercó y a grandes voces me dijo: ‘tú la has tomado conmigo... tú has dicho que yo estoy triste’. ¿Pero cómo que estás triste? Si eres la única mujer que está con el príncipe de sus sueños”, ha afirmado el periodista que le dijo a Letizia.

“Y te metes con mi abuelo el taxista. ¿Yo? Si es el mejor de la familia. Y me dijo algo que ya me desagradó: ‘te voy a dar un consejo, antes de hablar y de escribir llama a la zarzuela’. Digo hombre si donde nunca hay que llamar es a la Zarzuela”, ha explicado el periodista.

La cosa ya empezó a subir de tono: “Me cogió de las dos manos y me dijo ‘tenemos que vernos más’. 10 años después, en el Palace, con motivo del 25 aniversario de la Fundación de El Mundo, estaba Letizia y yo no me pensaba acercar pero estaba con un grupo de compañeros del periódico. Cuando me vieron que pasaba, se abrieron y me vi cara a cara con Letizia. Le tendí la mano y no me la daba. Durante unos segundos dije ‘como no me la dé le voy a decir qué grosera eres’”.

Pero finalmente sí hubo apretón de manos. Peñafiel se acercó a la oreja de Letizia y le dijo: “Hace 10 años que no nos vemos”. Después la reina se marchó y desde entonces no se han vuelto a ver.