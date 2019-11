Peñafiel, sobre el rey Juan Carlos: "Con lo follador que ha sido, es un milagro que no haya llenado España de bastardos"

El periodista Jaime Peñafiel ha concedido una entrevista al diario El Mundo en la que habla sobre su nuevo libro, Anécdotas de oro.

En él, como su propio nombre indica, cuenta numerosas historias relacionadas con su especialidad: las familias reales y, particularmente, la española.

Sobre quien ha sido jefe de la Casa Real durante mucho tiempo, el rey emérito Juan Carlos I, Peñafiel hace un comentario realmente sorprendente y polémico.

Hablando sobre quienes han asegurado en televisión ser hijos ilegítimos del monarca emérito, el periodista dice lo siguiente: “Es que, vamos a ver, Don Juan Carlos no ha tenido hijos ilegítimos, eso puedo asegurártelo. Fue por pura suerte pero es así. Con lo follador que ha sido Juan Carlos es un milagro que no haya llenado España de bastardos. Pero es así”.

Normal que con frases como esta, el rey le dijera en alguna ocasión ”¿Por qué no me quieres, Jaime?”. Pero el periodista asegura que no es así y que le habría gustado que no hubiera abdicado.

Sobre la reina Letizia, Peñafiel recuerda su último encuentro con ella, en la que le abroncó por uno de sus artículos. “Fue tan desagradable, tan desagradable”, asegura.