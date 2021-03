Pendientes de narciso

Ha pasado ya un mes y medio desde las elecciones del 14 de febrero en las que el PSC de Salvador Illa se convirtió en la primera fuerza del Parlament de Cataluña. Seis semanas en las que ERC ha tenido que decidir si apostaba por un Gobierno de cambio y progreso o por mantener sus acuerdos con la derecha neoconvergente. Los de Pere Aragonès han optado por lo segundo a pesar de que Cataluña lleva una década perdida invirtiendo muchos esfuerzos y energías en relatos alejados de la realidad, dejando en un segundo plano los problemas cotidianos de las catalanas y los catalanes, agravados por las consecuencias de una pandemia devastadora para muchas personas y para muchas familias.

Los resultados de las elecciones en Cataluña evidencian una voluntad de cambiar, de pasar página, de abandonar el conflicto constante y abrir un nuevo tiempo de grandes consensos que nos permitan avanzar. Y también evidencian que esta Cataluña poco tiene que ver con la de Jordi Pujol, aunque sus herederos de Junts per Catalunya actúen aún como si las instituciones catalanas fueran suyas y como si nadie más que ellos tuvieran el derecho a liderarlas. También en eso, la diferencia entre las derechas catalanas y las del conjunto de España son más bien escasas. La democracia solo les gusta cuando ganan, pero si quedan por primera vez en la historia terceros en unas elecciones al Parlament, entonces se enfadan y no respiran. Y lo peor, es que no dejan que el resto respiremos.