Penélope Cruz se corona (dos veces) como la reina de la alfombra roja en Venecia

Después de varios días de artistas y looks para todos los gustos —desde el homenaje a Audrey Hepburn de Georgina Rodríguez a las transparencias de Julianne Moore — en la alfombra roja del Festival de Venecia, llegó el momento de la española más internacional, y no de cualquier forma.

“Si bien el festival de este año no ha tenido escasez de increíbles looks de celebridades, no se puede negar que Cruz en Chanel sobresale”, señalan en Grazia. “Ahora no hay Penélope sin Chanel, y no hay Venecia sin Penélope”, indican en la edición italiana de Vogue.