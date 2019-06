Penélope tocándose el coño

La escena ocurre en el programa de Bertín. Cinco hombretones se divierten sanamente. Uno es Alejandro Sanz, que ejerce de anfitrión, otro un señor que trabaja para una empresa de allí, el tercero es Domingo Zapata, un pintor muy malo pero muy relacionado con gente conocida en USA, el cuarto es Jordi Mollà. El quinto jinete del “Apocalipsis machote” es Bertín.

En una gran casa junto al mar, todos de blanco para matar el calor tropical, comen arroz cocinado por Sanz y beben vino. Se vende cada uno como el triunfador que es y cuando le llega el momento a Mollà explica que él es como es, que fumó en el casting de Blow, que si lo llaman a la hora de la siesta no va, que no permite que le cambien líneas de guion… todas esas cosas que todos tenemos que hacer en nuestros trabajos, esos sapos que nos comemos, Jordi los escupe porque es como es y está orgulloso de serlo. En ese momento se lanza a contar cómo fue lo de Blow. Esta película que los millenials no conocerán es de esas superproducciones de los 90 que dos años después habían pasado a la historia, pero sigue siendo el punto fuerte de la conversación de Mollà. El actor deja claro que fue un favor de Penélope, ya instalada en Hollywood. La actriz ayudó a su compañero de reparto en Jamón Jamón, algo no tan común en ningún gremio. Mollà suelta la formal retahíla de halagos llamándola generosa, lista, trabajadora, etc. pero, en un momento determinado, Sanz suelta maliciosamente “mujer de su casa” a lo que Mollà responde literalmente: “También de su casa. Se toca el coño tol día”, y los machotes ríen escandalosamente. Han hecho un buen chiste, han metido la palabra “coño” en la conversación y han ridiculizado a la mujer que ayudó a Mollà a ser lo que es. Tan sencillo, tan natural, tan bienintencionado todo. En un programa de máxima audiencia han soltado una frase de un machismo asqueroso contra Penélope y se han quedado tan anchos. Nótese aquí que el programa, pudiendo haberlo editado quitando la frase, no lo hizo. Volveremos a ello.