Pensamientos intrusivos

¿Has probado alguna vez intentar dejar de pensar? Puedes hacerlo ahora mismo. Intenta alejar cualquier tipo de cognición durante 60 segundos. Si al cabo de un minuto no aparece ningún tipo de pensamiento, ya sea en forma de imagen o lenguaje interiorizado, te recomiendo que patentes tu método y escribas un libro de autoayuda. Será un bombazo.

En las últimas décadas se han llevado numerosas investigaciones centradas en los efectos de los esfuerzos por suprimir voluntariamente un pensamiento. Una amplia mayoría se basa en la investigación de Wegner, Schneider, Cárter, White (1987), quienes llevaron a cabo algunos de los experimentos con mayor impacto de la década de los ochenta (y no, aunque sea increíble, no incluía descargas eléctricas). En este estudio, se pedía a los participantes que imaginasen durante 2 minutos un oso polar y que levantasen la mano derecha cada vez que no lograsen idear el oso. A continuación, y también durante 2 minutos intentaban no pensar bajo ningún concepto en el oso polar, y levantaban la mano cada vez que aparecía este pensamiento. Generalmente es más fácil llevar a cabo la primera tarea que la segunda. Resulta muy complicado mantener un pensamiento alejado de manera intencionada. Este sencillo ejercicio venía a demostrar que el pensamiento no es un proceso completamente voluntario.

Sin embargo, tendemos a creer que el pensamiento es un proceso controlado. Se estima que el ser humano experimenta una media aproximada de 4.000 pensamientos diarios, una amplia mayoría se produce de manera involuntaria (Clark D.A., 2005) En algunas ocasiones dirigimos el hilo del pensamiento, en muchas otras, no. Al fin y al cabo, nuestra cabeza es una lavadora que centrifuga constantemente, ya sea con mayor o menor carga, o a mayor o menor velocidad. Un pensamiento intrusivo es un invitado no deseado que puede provocar una reacción emocional ‘negativa’; es un calcetín rojo en una lavadora de ropa blanca.

Todos y todas generamos ideas bizarras o absurdas. Aunque entendamos que son sólo pensamientos, nos produciría cierto pudor estos pensamientos con otros. Un pensamiento se vuelve recurrente en la medida que provoca una respuesta emocional. Los pensamientos neutros, que no presentan un impacto, suelen ser descartados y olvidados. Cuanto más nos afecte el pensamiento y más nos esforcemos en su evitación, más probabilidad tendrá de aparecer.