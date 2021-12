“Pensar que las navidades van a ser como si no hubiera pandemia es un error”

Álvaro Laguna/ via NurPhoto via Getty Images Luces navideñas en una calle abarrotada en el centro de Madrid, el 4 de diciembre de 2021.

Una pregunta similar, aunque con otras palabras, se hace Mario Fontán Vela, médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, cuando se le plantea este dilema. “La gente sabe que cierto grado de cuidado hay que tener. Pero, ¿cuánto cuidado? Eso ya es más difícil de medir”, responde. “Entrar en matices de cuántas personas, dónde tiene que ser la reunión [navideña], cuántas veces pueden verse los grupos… no sabemos dar una cifra en la cual uno o una pueda sentirse más tranquila”, explica.

Jesús Hellín/Europa Press via Getty Images Mercadillo navideño en la Plaza Mayor de Madrid, el 5 de diciembre.

Hasta hace muy poco, el mensaje oficial del Gobierno se centraba en la importancia de la vacunación. Ahora, vemos que la inoculación quizás no es suficiente, y se han incorporado mensajes de llamada a la responsabilidad y al uso de mascarilla. Para muchos, no obstante, esto resulta ambiguo. Las comunidades apuestan mayoritariamente por el pasaporte covid para el ocio, aun sabiendo que los expertos no respaldan esta medida. Otras, como la Comunidad de Madrid, han anunciado que repartirán un test de antígenos para cada madrileño, que podrá hacérselo antes de asistir a una celebración, como han recomendado, por otra parte, populares médicos para estas fechas.

Fontán Vela es más bien escéptico con el uso de estos test, al menos no como una “garantía” que pueda dar a la gente sensación de riesgo cero. Para muestra, el megabrote registrado entre el personal de un hospital de Málaga, que asistió a una cena navideña después de haberse realizado test de antígenos. “Un resultado negativo te podrá tranquilizar mínimamente, pero no es una garantía para que puedas hacer lo que no ibas a hacer antes del test”, señala el epidemiólogo. “Evidentemente, si sale positivo evitas ese contacto covid. Pero si sale negativo, las medidas de prevención deberían seguir siendo las mismas: cuantas menos personas mejor, cuanto más ventilado mejor, cuanta más distancia mejor y cuanto más tiempo se lleve mascarilla, mejor”, apunta el epidemiólogo como recomendaciones de cara a las fiestas. Aunque avisa a navegantes: “Dar una cifra exacta de cuántos comensales, cuánto tiempo o cuántos metros cuadrados debe tener la sala son juegos de artificios, algo imposible de determinar”. “Aunque la situación hospitalaria sea mejor, la pandemia no ha terminado” Mario Fontán Vela se niega a predecir qué pasará el mes que viene, o incluso dentro de dos semanas, pero sí tiene claras un par de ideas al respecto: “Pensar que las navidades van a ser como si no hubiera pandemia es un error”, dice. “Aunque la situación hospitalaria sea mejor, la pandemia no ha terminado”, añade. El epidemiólogo sí se atreve a predecir que los próximos días serán “complejos” en cuanto a la notificación de datos en España, después del puente de la Constitución. “A lo mejor hay que esperar al martes o miércoles de la semana que viene para ver bien la situación, y quizás luego unos días más para ver todo el impacto del puente”, advierte. Es pronto aún para sacar conclusiones, pero no para afirmar que “cuanta más prudencia mejor, porque la situación no es de no pandemia”, apunta Fontán. “Luego puede que llegue la Navidad y que el panorama esté mejor, pero no lo sabemos. Desde luego, ahora no es como hace dos meses, cuando la incidencia estaba en descenso y en torno a 40 casos por 100.000”, abunda. “La situación actual exige más prudencia”.

Reconoce Fontán que a todos “nos gustaría tener un mensaje de: ‘Está todo bien, las navidades van a ser seguras y no pasa nada’”. Pero a día de hoy no se puede hacer esa afirmación. “Nos intentamos agarrar al clavo ardiendo de la vacunación, y en ese sentido la situación es mucho mejor, pero tampoco es del todo buena”, aclara el experto. “Cuanta más prudencia, mejor. La situación no es de no pandemia” Los epidemiólogos lamentan que con la vacunación se ha producido un error de comunicación, ya sea por estrategia o por ingenuidad. De algún modo, se dio a entender que la vacuna iba a ser el fin de la pandemia, y las vacunas realmente funcionan; sin embargo, más allá de que muchos países no han podido pinchar a su población todavía, las inyecciones tampoco han tenido ese ansiado efecto en los países con más cobertura.

