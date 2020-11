Pensiones, gobierne quien gobierne

Quisiera empezar este artículo, es de ley que así lo haga, agradeciendo la inmensa labor de los distintos colectivos y de las miles de personas pensionistas que, durante años, han estado movilizadas, vigilantes y empujando el trabajo parlamentario en materia de pensiones. Han sido compañeros y compañeras de estos colectivos los que nos trasladan hoy su decepción con el texto del Pacto de Toledo aprobado en el Congreso el pasado jueves. Claro que comprendemos, solo faltaba, y encajamos esas razones y decepción que nos trasladan.

El Pacto de Toledo no es una comisión legislativa, solo “recomienda” a los gobiernos en el tema de pensiones. Unidas Podemos entró al Pacto de Toledo con un acuerdo previo de Gobierno que en este tema recogía no todas (ya nos hubiese gustado tener la correlación de fuerzas necesaria) pero sí muchas de las reivindicaciones expresadas en las movilizaciones de los colectivos de pensionistas: la sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones, actualización de pensiones al IPC de forma permanente, aumento de las pensiones mínimas y no contributivas, reducción de la brecha de género en las pensiones, descargo de gastos impropios a la Seguridad Social y, por supuesto, la eliminación del mal llamado “factor de sostenibilidad”.